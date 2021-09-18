ميسي ونيمار في مواجهة نجوم الهلال والنصر السعوديين يناير المقبل

المصدر: وكالات

يخوض باريس سان جرمان الفرنسي بقيادة نجميه العالميين، الأرجنتين ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار بجانب النجم البارز الفرنسي كيليان مبابي، مباراة ودية في كرة القدم مع نجوم ناديي الهلال والنصر السعوديين، وتقرر إقامة المباراة في يناير المقبل في العاصمة السعودية الرياض، بحسب ما أعلنت الهيئة العامة للترفيه السعودية ونادي العاصمة الفرنسية.

وفي بيان لها على موقعها الرسمي، كتبت هيئة الترفيه مساء أمس "يسعد موسم الرياض الإعلان عن مشاركة باريس سان جرمان في كأس موسم الرياض. ستجمع البطولة من مباراة واحدة، التشكيلة المرموقة لباريس سان جرمان أمام نجوم الهلال والنصر، أكبر فريقي كرة قدم في المنطقة". وأضافت ان المباراة ستقام في الأسبوع الثالث من يناير 2022.

وغرّد رئيس الهيئة تركي آل الشيخ "مباراة من العيار الثقيل تجمع نجوم الهلال والنصر في فريق واحد أمام أقوى فرق العالم نادي باريس سان جيرمان بكامل نجومه في كأس موسم الرياض". وتسعى السعودية في الآونة الأخيرة لاحتضان العديد من الأحداث الرياضية العالمية، على غرار بطولة العالم للفورمولا واحد، نزالات الملاكمة العالمية والكأسين السوبر الإيطالي والإسباني في كرة القدم. بدوره، أعلن سان جرمان انه سيواجه "فريقا يتكون من لاعبي اثنين من أفضل الأندية السعودية: نادي الهلال ونادي النصر".

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