تشرين يحسم "ديربي الغضب".. والوحدة ينفرد بصدارة الدوري السوري

المصدر: جوني جبور-دبي

نجح حامل اللقب فريق تشرين في حسم "ديربي الغضب"، والفوز على جاره حطين بنتيجة هدفين دون رد، في اللقاء الذي جمعهما أمس، على استاد الباسل في مدينة اللاذقية، ضمن الجولة الرابعة، في بطولة الدوري السوري الممتاز لكرة القدم، والتي سجلت، انفراد الوحدة بصدارة الترتيب العام، بالفوز على الكرامة بهدفين مقابل هدف وحيد.

وابتعد الوحدة بصدارة الترتيب العام برصيد 10 نقاط، بفارق النقطتين عن الوثبة وتشرين، وتراجع الكرامة إلى المركز الرابع برصيد سبعة نقاط. ففي مواجهة "ديربي الغضب" التسمية الشهيرة التي يطلقها جمهور ناديي تشرين وحطين على ديربي مدينة اللاذقية، انتظر تشرين لافتتاح التسجيل حتى الدقيقة 66، وذلك عبر لاعبه كامل كواية، قبل أن يضيف زميله باسل مصطفى الهدف الثاني في الدقيقة 89.

وفي قمة الدوري، استفاد الوحدة من حالة النقص العددي في صفوف منافسه الكرامة، بعد حالة التعرض التي تعرض لها إبراهيم الزين في الدقيقة 18 وأسفرت عن ركلة جزاء عرف من خلالها لاعب الوحدة أيمن عكيل في افتتاح التسجيل، قبل أن ينجح الكرامة رغم النقص العددي في معادلة النتيجة في الدقيقة 66 برأسية أحمد العمير، إلا أن فرحة الكرامة لم تدم طويلاً بعد أن استعاد الوحدة التقدم في الدقيقة 83 عبر هدف اللاعب البديل قصي حبيب.

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