لاعب مانشستر يونايتد يسخر من محمد صلاح.. و"الفرعون" يرد من الملعب

المصدر: متابعات - محمد الحتو

سخر لاعب مانشستر يونايتد المعتزل غاري نيفيل من المصري محمد صلاح نجم ليفربول بعدما أهدر الأخير ضربة جزاء في المباراة التي جمعت "الريدز" مع ميلان في دوري أبطال اوروبا لكرة القدم.

ونشر نيفل على حسابه في "تويتر" تغريدة ساخرة حيث التقط لنفسه صورة سيلفي ظهر خلالها ضاحكاً للسخرية من ليفربول ومحمد صلاح خصوصاً أن ميلان خرج من الشوط الأول متقدماً 2-1 رغم السيطرة شبه المطلقة لمصلحة ليفربول.

ولكن سرعان ما جاء الرد من صلاح بتعويض إضاعته لضربة الجزاء، وسجل هدف التعادل، قبل أن يحرز قائد ليفربول جوردان هندرسون هدف الفوز 3-2.

Салах не забил пенальти, но «Ливерпуль» все равно побеждает 👊



Мохамед со всей силы пробил в угол, но Меньян угадал направление удара. А счет открыл Трент еще на 9-й минуте – 1:0 💪 pic.twitter.com/SfzGYAQ0LH — Матч ТВ (@MatchTV) September 15, 2021

وما هي إلى لحظات على نهاية المباراة حتى ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالهجوم على غاري نيفيل وانتقاده فيما انتصروا لليفربول بنشر صور وفيديوهات تحمل فرحة صلاح ورفاقه.

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