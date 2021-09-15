لاعبو الزمالك يرفضون المران اعتراضا على مكافآت الدوري.. وطارق حامد يهدد بالرحيل

المصدر: متابعة - الإمارات اليوم

رفض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اليوم الأربعاء خوض المران وامتنعوا عن النزول لارض المعلب لاكثر من ساعة ونصف عن الموعد المحدد في الخامسة مساءا بتوقيت مصر.

ورصد موقع «المصري اليوم» تفاصيل تمرد اللاعبين ورفضهم خوض المران لاكثر من ٩٠ دقيقة من الموعد المحدد اعتراضا منهم على عدم صرف مكافآت الفوز ببطولة الدوري فضلا عن اعتراضهم على قرار الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق بشان الانتظام في معسكر مغلق.

وذكر الموقع: "شهد كواليس ما قبل المران حالة من الشد والجذب بين كارتيرون واللاعبون بخصوص المعسكر المغلق الذي يرغب كارتيرون في تنظيمه إلا ان اللاعبون رفضوا بداعي عدم ارتباط الفريق باي مباراة في الفترة المقبلة خصوصا بعد تاجيل مباراة اسوان في نصف نهائي كأس مصر".

وبعد مناقشات طويلة نجح اسامة نبيه المدرب العام في احتواء غضب اللاعبين واقنعهم بالانتظام في التدريبات وخوض المران الذي انطلق في السادسة و30 دقيقة.

وعقد اللاعبون جلسه مع بعضهم وفوضوا كابتن محمود عبدالرازق شيكابالا بالتفاوض مع حسين لبيب رئيس اللجنة المؤقتة للاتفاق على موعد صرف المكافات.

من جانبه لمح لاعب الزمالك طارق حامد إلى وجود خلافات بينه وبين الإدارة، وإمكانية رحيله وعدم تجديد عقده، إذ نشر اليوم منشور على حسابه في "إنستغرام" قال فيه: "قد يعرف الجمهور مكانتك جيدا، بينما من في موقع المسؤولية لا يدركها الإ بعد فوات الأوان".

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