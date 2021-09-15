الأهلي المصري يقرر زيادة راتب موسيماني.. تعرف إلى المبلغ الذي سيتقاضاه المدرب

المصدر: متابعة - الإمارات اليوم

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي المصري برئاسة محمود الخطيب، تمديد عقد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، والذي ينتهي بنهاية الموسم الكروي الجديد 2021 - 2022.

وذكر موقع "الوطن سبورت" أن إدارة النادي الأهلي اتفقت مع موسيماني على التوقيع لمدة موسمين جديدين مع زيادة راتبه الشهري، حيث كان موسيماني يحصل على نحو 120 ألف دولار شهريا قبل أن يتم زيادته إلى نحو 150 ألف دولار، بالإضافة إلى إغرائه بمكافآت إضافية حال استمرار حصد البطولات إلى دولاب النادي الأهلي.

وكان من المقرر أن يمدد بيتسو موسيماني عقده مع الأهلي بعد التتويج بالبطولة الإفريقية العاشرة قبل أن يتم تأجيل الملف في الفترة الماضية للانشغال باستكمال مباريات النسخة المنقضية من مسابقة الدوري الممتاز، بالإضافة إلى إبرام الصفقات الجديدة استعدادًا لموسم 2022.

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