مقارنة بين محمد صلاح والخطيب تُثير الجدل في مصر

المصدر: سيد مصطفى-دبي

شهدت الساعات القليلة الماضية، حالة من الجدل على نطاق واسع في الوسط الكروي داخل مصر، في اعقاب نجاح لاعب ليفربول الدولي المصري محمد صلاح في تسجيل هدفه رقم 100 بقميص "الريدز".

وقامت أعداد كبير من جماهير الأهلي بوضع "هشتاج" تُصنف فيه رئيس النادي، محمود الخطيب، بأنه سيظل هو اسطورة الكرة المصرية مهما حقق محمد صلاح من إنجازات سواء مع المنتخب المصري، أو نادي ليفربول.

وانتقلت حالة الجدل من مواقع التواصل الاجتماعي، إلى القنوات التليفزيونية، وبخاصة قناة نادي الزمالك، التي أكدت على لسان لاعب القلعة البيضاء السابق خالد الغندور، أن الأرقام التي صنعها محمد صلاح لنفسه تؤكد بأنه اللاعب الأفضل في تاريخ الكرة المصرية.

وقال خالد الغندور: "محمد صلاح لعب في كأس العالم، وحاز مع ليفربول على لقب دوري أبطال أوروبا، والخطيب لم يفعل أي من ذلك فكيف تتم مقارنته بالخطيب".

فيما أكد لاعب الزمالك السابق أيضا، أحمد عبد الحليم، أن محمد صلاح سيظل رمزاً للكرة المصرية بإنجازاته وأرقامه، وأن ما فعله في مسيرته الاحترافية سيصعب على أي لاعب مصري أن يُحققه على الأقل خلال الـ100 سنة القادمة.

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