كلوب يكشف موعد اعتزال محمد صلاح

المصدر: متابعة - الإمارات اليوم

قال المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، الألماني يورجن كلوب ، إن نجم الكرة المصرية وهداف نجم الريدز محمد صلاح، سيواصل التألق حتى بعد سن الـ30.



وظهر كلوب في مؤتمر صحافي اليوم الثلاثاء للحديث عن مواجهة ميلان في دوري أبطال أوروبا، التي ستقام غدا الأربعاء.

وقال كلوب: "لم أتحدث مع محمد صلاح أبدًا عن المدة التي يريد أن يلعبها في مسيرته، لكن لديه كل الصفات للتألق والقيام بذلك حتى بعد أن يتخطى سن الـ30".

وأضاف: "كل هؤلاء الرجال أمثال ميسي وليفاندوفسكي، كانوا بحاجة إلى أن يكونوا محظوظين بشأن الإصابات، هذا الأمر مهم جدًا في مسيرة أي لاعب".

واوضح"أنا متأكد من أن محمد صلاح يريد ذلك، أن يكون جزءًا من اللعبة لأطول فترة ممكنة، وأتمنى أن تبتعد عنه الإصابات لمواصلة العمل في أعلى المستويات لأطول فترة".

وسجل محمد صلاح 128 هدفا وصنع 49 آخرين في 207 مباراة لعبها مع ليفربول منذ انتقاله للفريق قادما من روما صيف 2017.

وأتم المدرب الألماني حديثه عن هدافه المصري قائلا "أنا متأكد من أنه يريد أن يستغل كل يوم من حياته المهنية بشكل صحيح".

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