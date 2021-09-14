راتب ضخم يغري عمر السولية لتجديد العقد مع الأهلي المصري

المصدر: جوني جبور-دبي

كشف موقع "المصري اليوم"، تفاصيل العقد الجديد والراتب الضخم الذي سيتقاضاه عمر السولية مع ناديه الأهلي المصري، في المواسم الثلاثة التي يمتد عليها العقد، وتصل قيمته المالية أكثر من 33 مليون جنيه.

وقال الموقع المصري، إن: "مصدر في النادي الأهلي، توصل إلى اتفاق لتجديد العقد مع السولية لمدة ثلاثة سنوات، يتقاضى اللاعب في السنة الأولى منه 10 ملايين جنيه، على أن ترتفع إلى 11 مليوناً في السنة الثانية، ومن ثم 12 مليوناً في الثالثة، بالإضافة إلى تقاضيه مليون جنيه من الإعلانات في كل عام، وذلك تعويضاً للاعب بعد تعذر رحيله إلى الدوري السعودي على سبيل الإعارة".

ويذكر، ينتهي عقد السولية مع الأهلي نهاية الموسم القادم، على أن يدخل الفترة الحرة والقدرة على الانتقال إلى نادٍ أخر يناير المقبل، ما دفع بإدارة نادي "القرن" ووفق موقع "المصري اليوم" إلى تجديد التعاقد معه لثلاثة مواسم إضافية.

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