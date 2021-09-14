القرقاوي يتوج سيدات" بيروت اللبناني" بكأس سلة الأندية العربية في نسختها الـ "22"

المصدر: جوني جبور-دبي

توج رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي لكرة السلة، اللواء إسماعيل القرقاوي، فريق "بيروت"، بكأس بطولة الأندية العربية لكرة السلة للسيدات، وذلك للعام الثاني على التوالي، عقب فوز الفريق اللبناني على الثورة السوري بنتيجة "71-67"، في المباراة التي جمعتهما أمس، على صالة نادي شباب الفحيص في العاصمة الأردنية عمان، في نهائي النسخة 22 من البطولة.

وسبق النهائي، لقاء المركزين الثالث والرابع، الذي جمع قطبا السلة النسائية الأردنية، وعرفت خلاله صاحبات الضيافة سيدات نادي الفحيص كيفية الفوز على جارتهن سيدات الأرثوذكسي بواقع "76-61"، والظفر بالميداليات البرونزية.

وجاءت مباراة النهائي، متقاربة المستوى، بعد أن انهت لاعبات بيروت الربع الأول متفوقات بواقع (19-15)، قبل أن تنجح السوريات في تقليص الفارق بنيلهن الأفضلية بنتيجة الربع الثاني (15-14)، إلا أن سرعان ما استعادت اللبنانيات أفضليتهن ونجحن في حسم نتيجة الربع الثالث (18-14)، ما ضمن لهن الفوز على الرغم من ذهاب أفضلية نتيجة الربع الرابع والأخير لصالح لاعبات الثورة بنتيجة (19-17).

وأهدت سيدات "بيروت" السلة اللبنانية اللقب السادس تاريخياً في البطولة، بعد ثنائيتي الرياضي 2014 و2016 والهومنتمن عامي 2017 و2018.

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