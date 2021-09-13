ميدو يعتبر محمد صلاح أفضل لاعب عربي في التاريخ.. ويقدم الدليل

المصدر: متابعات - محمد الحتو

تغزّل نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق أحمد حسام "ميدو" صاحب التجربة الاحترافية الطويلة مع روما وتوتنهام وأياكس أمستردام، في مواطنه محمد صلاح نجم ليفربول الذي سجل، الأحد، الهدف رقم 100 خلال مسيرته في الدوري الإنجليزي خلال مواجهة ليدز يونايتد التي انتهت حمراء بنتيجة 3-صفر.

وكتب ميدو في تغريدة عبر حسابه في "تويتر": "رأيي أن محمد صلاح هو أفضل لاعب عربي في التاريخ.. أكثر لاعب عربي سجل أهدافا في أقوى دوري في العالم وفاز بالدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، وأحرز هدفا في كأس العالم".

وأضاف: "وما زال أمامه إن شاء الله سنوات لتقديم المزيد.. لا يوجد أي وجه مقارنه بينه وبين أي لاعب عربي آخر رغم وجود لاعبين عرب عظماء".

وبات صلاح الذي أحرز ثلاثة أهداف حتى الآن في الدوري الإنجليزي الموسم الحالي، على بعد أربعة أهداف فقط لمعادلة عدد أهداف نجم تشيلسي، العاجي المعتزل ديدييه دروغبا، الذي يتصدر قائمة أفضل الهدافين الأفارقة في تاريخ الدوري الإنجليزي برصيد 104 أهداف.

يذكر أن نجوماً عرب سحروا العالم في ملاعب أوروبا يتقدمهم الجزائري رابح ماجر، والمغربي نور الدين النيبيت، وحالياً يتألق مواطناه أشرف حكيمي وحكيم زياش، والجزائري رياض محرز، والعماني علي الحبسي، وآخرون.

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