فلسطين تحتضن نواعم كرة القدم الآسيوية

المصدر: جوني جبور-دبي

كشف موقع "فلسطين" الاخباري، عن إكمال اتحاد الكرة الفلسطيني، تحضيراته كافة، لاستضافة مباريات المجموعة الثامنة في التصفيات الآسيوية لكرة القدم للسيدات، المؤهلة إلى "كأس آسيا 2022" التي تقام في الهند.

وأشار الموقع، إلى استضافة فلسطين، خلال الفترة من 19 وحتى 25 سبتمبر الجاري، على أن تبدأ وفود منتخبات تايلاند وماليزيا، الوصول بدايةً من يوم غد، وذلك استعداداً لخوض مباريات المجموعة الثامنة التي ستقام على استاد الشهيد فيصل الحسيني في مدينة رام الله.

مباريات المجموعة الثامنة

19 سبتمبر: ماليزيا X تايلاند

22 سبتمبر: فلسطين X ماليزيا

25 سبتمبر: فلسطين X تايلاند

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