"الرمثا" يكتسح "الحسين" ويشعل صراع صدارة الدوري الأردني لكرة القدم

المصدر: جوني جبور-دبي

أشعل فريق "الرمثا" صراع المنافسة على لقب الدوري الأردني للمحترفين، عقب الفوز الكاسح الذي حققه الرمثا أمس، على جاره فريق "الحسين أربد" جاء بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف، في لقاء أقيم على استاد "الحسن" بمدينة أربد، لحساب الأسبوع السادس عشر من عمر البطولة.

وبات الرمثا على بعد نقطتين من متصدر البطولة فريق الوحدات المتصدر صاحب 36 نقطة، كما ابتعد الرمثا بفارق النقطتين عن ملاحقه السلط صاحب المركز الثالث.

وحملت اهداف الرمثا توقيع كل من حمزة الدردور (هدفين) جاءا في الدقيقتين 17 و54، ومدافع الحسين السنغالي بومبونغا بادو بالخطأ في مراه في الدقيقة 42، ومصعب اللحام في الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول، فيما جاء هدف فريق الحسين عبر محترفه البرازيلي أوتيمار في الدقيقة 78.

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