محمد صلاح يُبهر في موقف إنساني جميل بعد مئوية ليفربول (فيديو)

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

حرص النجم المصري محمد صلاح، على التواصل مع طلب طفل من جمهور ليفربول كان ينتظره عقب نهاية مباراة ليفربول وليدز يونايتد، وشهدت المئوية التاريخية لهداف ليفربول الذي نجح في الوصول إلى الهدف رقم 100 في الدوري الإنجليزي وكتب اسمه بين عظماء البطولة ليصبح في المرتبة الخامسة كأسرع لاعب وصل إلى هذا الإنجاز.

وعقب انتهاء المباراة التي انتهت بفوز ليفربول بثلاثية نظيفة، سجل محمد صلاح هدفا منها، وأثناء خروج اللاعب من الملعب شهد طفل من مشجعي ليفربول يحمل لافتة مكتوب عليها: "محمد صلاح ممكن الحصول على قميصك؟"، ولم يتردد صلاح في التوجه إلى الطفل وخلع القميص الخاص به واعطاءه إلى المشجع الصغير ثم توجه إلى خارج الملعب.

ونشر الحساب الرسمي لنادي ليفربول على "تويتر" فيديو الواقعة التي أظهرت فرحة الطفل الكبيرة بهذا القميص، بالرغم من أهميته لمحمد صلاح كونه هو القميص الذي دخل به إلى نادي المئة بالدوري الإنجليزي.

ونجح محمد صلاح في تسجيل هدفه رقم 100 في مباراته رقم 162 في الدوري الإنجليزي، مما جعله خامس أسرع لاعب يصل إلى هذا الرقم التهديفي في تاريخ البطولة، وسبقه في تحقيق هذا الرقم من الأهداف كلاً من آلان شيرر، وهاري كين، وسيرجيو أغويرو، وتييري هنري.

Class from you, Mo 🥰 pic.twitter.com/MMspshNk1B — Liverpool FC (@LFC) September 12, 2021

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