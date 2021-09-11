رونالدو يصيب جماهير مانشستر بـ"الجنون"..هدفين في أول مباراة (فيديو)

المصدر: حميد نعمان - دبي

تمكن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من التوقيع على عودته إلى مسرح الأحلام "استاد أولد ترافورد" بتسجيل هدفين من رباعية الفريق أمام فريق نيوكاسل في الجولة الرابعة للدوري الإنجليزي الممتاز، أصابا جمهور المان بالجنون، وذلك في أول مباراة له منذ الانتقال إلى الفريق في الانتقالات الصيفية الاخيرة. وجاء الهدف الأول في نهاية الشوط الأول، في الدقيقة 47 بعد متابعة لكرة ارتدت من حارس نيوكاسل، بينما وقع على الثاني بطريقة مميزة في الدقيقة 62.

وعزز رونالدو بهذين الهدفين الرقم القياسي لأهدافه مع الأندية والبالغ 676 هدفا، كما أنه دشن أول مباراة له أمام جماهير الفريق الذي لعب له سابقا بالقوة المنتظرة، وقدمه نفسه بشكل مميز للغاية، على الرغم من بلوغه الـ36 عاما. ويذكر أنها أول مباراة لرونالدو في المرة الاولى مع المانيو، كانت أمام نفس الفريق نيوكاسل وسجل هدفين أيضا.

واستغل رونالدو كرة مرتدة من الحارس فريدي وودمان اثر تسديدة قوية لمايسون غرينوود، تابعها بيمناه داخل الشباك. وبعد الهدف الأول لمان يونايتد، رجع نيوكاسل في المباراة عن طريق الإسباني خافيير مانكيو بتسديدة قوية في الدقيقة 51، لكن رونالدو عاد وسجل الثاني في الدقيقة 62، عندما تلقى كرة من المدافع لوك شو اثر هجمة مرتدة منسقة فتوغل داخل المنطقة قبل أن يسددها بيسراه بين ساقي الحارس. ويعتبر هذا الهدف الـ120 لرونالدو مع مان يونايتد منذ انتقاله منه إلى الريال، ثم اللعب مع يوفنتوس، قبل العودة إليه مجددا، وسبق لرونالدو أن توج مع "الشياطين الحمر" بدوري أبطال أوروبا، وثلاثة ألقاب في الدوري الممتاز، وبأول جائزة له كأفضل لاعب في العام. وعزز مواطنه، برونو فيرنانديز الفوز بالهدف الثالث في الدقيقة 80، لتشتعل المدرجات بفرحة هستيرية كبيرة لجماهير المان يونايتد، قبل أن يختم على الفوز بالأربعة، لينكارد على إثر استلام كرة جميلة من بول بوغبا ليضعها بإتقان في الشباك في الدقيقة 92.

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