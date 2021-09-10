رسالة من نيمار إلى الساخرين من "كرشه"

المصدر: متابعات - محمد الحتو

سخر رواد مواقع التواصل الاجتماعي من نيمار نجم منتخب البرازيل وفريق باريس سان جيرمان الفرنسي بعد ظهوره في المباريات الأخيرة بوزن زائد و"كرش" واضح، معتبرين أن لياقته البدنية ليست بالشكل المطلوب ولا تنم عن لاعب محترف في إحدى الدوريات الأوروبية الكبرى.

وأمام سلسلة الانتقادات التي واجهها نيمار، قرر الخروج عن صمته والرد على كل من يسخر منه، بنشر صورة أظهر خلالها عضلات بطنه وعلق عليها عبر حسابه الرسمي في "تويتر" ساخراً أيضاً: "البدين يعمل"، مرفقة برموز ضاحكة، في إشارة إلى عدم اكتراقه لما يتردد حوله.

وكان نيمار قاد منتخب البرازيل فجر اليوم الجمعة، للفوز على بيرو بثنائية نظيفة وسجل الهدف الثاني ضمن تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022.

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