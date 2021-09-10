تقرير يكشف هوية أفضل لاعب في إفريقيا.. ليس محمد صلاح

المصدر: جوني جبور- دبي

كشف تقرير نشره موقع "Afrique Sport" عن هوية المرشح الأقرب للفوز بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا 2021، الممنوحة سنوياً من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، في تقرير لم يمنح الأفضلية فيه إلى نجم المنتخب المصري وهداف ليفربول الإنجليزي محمد صلاح.

وقال الموقع، إن: "إدوارد ميندي حارس مرمى تشيلسي الإنجليزي ومنتخب السنغال، هو المرشح الأقرب للفوز بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا للعام 2021، بعد مساهمته في تتويج الـ "بلوز" بلقبي دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي، إضافة إلى فوزه بجائزة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" كأفضل حارس مرمى في أوروبا". وأوضح أن: "الجزائري رياض محرز، يأتي في المركز الثاني، جراء تتويجه مع مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي للموسم الماضي، فيما يحتل صلاح المرتبة الثالثة ضمن قائمة الأفضل، وخلفه المغربي أشرف حكيمي لاعب فريق باريس سان جيرمان في المركز الرابع".

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