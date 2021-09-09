حادث مروع للاعبي فريق الوحدات الأردني

المصدر: جوني جبور-دبي

كشفت صحيفة "الغد" الأردنية، عن تعرض لاعبي فريق الوحدات لكرة القدم، أحمد طنوس، واللبناني أحمد زريق، لحادث سير على طريق المطار في العاصمة عمان، استدعى نقلهما إلى المستشفى.

وقالت الصحيفة، إن: "اللبناني زريق طلب من زميله في الوحدات أحمد طنوس، اصطحابه إلى مطار الملكة علياء الدولي، لاستقبال شخص من الجنسية اللبنانية، قبل أن تتعرض السيارة إلى حادث قوي انقلبت على أثره، ما أودى بتعرض طنوس إلى جراح بالغة، استدعت من الطاقم الطبي في المستشفى لعلاجها، وضع غرز طبية في اليد، فيما جاءت أصابات زريق طفيفة".

وأشارت "الغد"، إلى كلا اللاعبين يفترض أن يشاركا اليوم الخميس في تدريبات نادي الوحدات، قبل التعرض إلى الحادث المروري.

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