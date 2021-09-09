عجز مالي كبير في ميزانية الأهلي السعودي

المصدر: جوني جبور-دبي

أكد رئيس مجلس إدارة نادي أهلي جدة السعودية، عبد الإله مؤمنة، أن العجز المالي في الفريق يفوق 80 مليون ريا، وأنه يحتاج إلى دعم أعضاء الشرف والهيئة العامة للرياضة.

قال مؤمنة خلال مداخلة في برنامج "في المرمى" الذي يذاع على قناة "العربية"، إن: "الأهلي يمر بمرحلة صعبة، وكان من الصعب الحصول على تقرير مالي دقيق، لكن هناك عجز يصل إلى 80 مليون ريال".

وأضاف مؤمنة: "نعيش في فترة استقرار في كل ما يتعلق بالأمور الفنية للفريق، ومجلس إدارة انادي يملك خلفية استثمارية وإدارية كبيرة، والنتائج الجيدة ستعيد الجماهير إلى الملعب".

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