سان جيرمان ينتقد رئيس "الليغا" ويطالبه بالاهتمام بالريال وبرشلونة

المصدر: وكالات

أبدى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم غصبه من الانتقادات التي وجهها إليه خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني (الليغا)، وحث تيباس على تركيز المزيد من الاهتمام على الناديين الإسبانيين اللذين مازالا يتطلعان لإقامة دوري السوبر الأوروبي.

وكان تيباس قد كتب على حسابه الخاص بموقع (تويتر) الأسبوع الماضي أن سان جيرمان كان "خطيرا" على كرة القدم الأوروبية مثل دوري السوبر وعاد إلى الموضوع في مؤتمر صحافي أقيم في إسبانيا أمس.

وقال تيباس إن مثل "هذه الأندية أعداء مثل دوري السوبر". ووصف مجددا إنفاق سان جيرمان بأنه "غير مستدام"، وانتقد حتى الصورة العمرية للوافدين الجدد للفريق مثل الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي والمدافع الإسباني المخضرم سيرخيو راموس.

ورد فيكتوريانو ميليرو، أمين عام نادي باريس سان جيرمان، على تيباس في رسالة اطلعت عليها وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا). وكتب ميليرو "مرة بعد مرة، تسمح لنفسك بمهاجمة الدوري الفرنسي، ونادينا، ولاعبينا علنا - جنبا إلى جنب مع لاعبي أندية أخرى - ومشجعي كرة القدم الفرنسية".

وأضاف ميليرو "لا يجب أن تغفل أننا نمتثل للوائح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) واللوائح الفرنسية، بما في ذلك تلك الخاصة بالهيئة المالية لكرة القدم الفرنسية". وتابع "من الجدير بالذكر أن الدوري الفرنسي، مثل الدوري الإسباني الذي تشرف عليه ، لم ينتظر حتى السنوات الأخيرة لاتخاذ الإجراءات ووضع لوائح مالية قوية".

وأكد أمين عام سان جيرمان "الآن، أنت أيضا تهاجم اللاعبين بشكل مباشر وغير محترم، ببساطة لأنهم قرروا ترك منافساتك، بينما في نفس الوقت كنت تستفيد بشكل كامل من وجود هؤلاء اللاعبين العالميين في الترويج للدوري الإسباني حتى وقت قريب جدا".

وأوضح ميليرو "تعليقاتك الرائعة بشأن عمر هؤلاء اللاعبين لا تهين فقط أدوارهم السابقة والحالية في تحديد طريقة لعب لعبتنا الرائعة، ولكن أيضا تهين الملايين من المشجعين حول العالم الذين يعشقونهم بشدة".

وكان سان جيرمان تجاهل العروض التي تقدم بها الريال لضم مبابي مقابل 200 مليون يورو (236 مليون دولار)، بعدما أبدت إدارة النادي تشككها فيما إذا كان الفريق الإسباني يملك المال بالفعل. من جانبهم، أعرب مسؤولو النادي الملكي عن دهشتهم من الموقف الذي اتخذه النادي الفرنسي تجاه لاعب سيكون له الحق في الرحيل مجانا في الصيف المقبل.

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