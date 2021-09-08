"فيفا" يدعم المقترح السعودي.. ويحدد موعد الكشف عن تفاصيل "المونديال كل عامين"

المصدر: أحمد طارق - دبي

كشفت وسائل إعلام بريطانية، ومنها شبكة قنوات "سكاي سبورت"، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم سيكشف غداً عن تفاصيل خطط إقامة كأس العالم لكرة القدم كل عامين. وذكرت شبكة "سكاي" أن رئيس تطوير كرة القدم في "فيفا"، الفرنسي أرسين فينغر سيجتمع غداً بعدد من أساطير اللعبة عبر تاريخها، للحديث حول الخطط المستقبلية بتنظيم كأس العالم كل عامين.

وأشارت إلى أن "فيفا" يدعم المقترح السعودي الذي وافق عليه 166 اتحاداً من إجمالي 211 عضواً في الاتحاد الدولي في مارس الماضي، وسيشهد تطورات جديدة بالكشف عن تفاصيل تطبيقه بشكل عملي. وأضافت: "من المقرر إقامة كأس العالم 2028 على أن يشهد عام 2029 إقامة بطولات كأس آسيا وكأس إفريقيا ويورو 2029 وكوبا أميركا، بينما يقام كأس العالم مجدداً في 2030 ويتكرر الأمر نفسه بإقامة البطولات القارية الأربع في 2031".

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