رسمياً.. الكشف عن مدرب المنتخب المصري الجديد "ليس شحاتة"

المصدر: متابعات - محمد الحتو

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم، رسمياً، خلال اجتماعه برئاسة أحمد مجاهد، تعيين المدرب البرتغالي المخضرم كارلوس كيروش، مديراً فنياً للمنتخب المصري لينهي الجدل الدائر منذ أيام حول هوية المدرب الجديد الذي سيتسلم المهمة خلفاً للمصري حسام البدري المقال من منصبه أخيراً.

ولم يظهر المنتخب المصري تحت قيادة البدري بالصورة المقنعة للشارع الرياضي المصري بتصفيات إفريقيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 التي يحتل فيها المركز الثاني (4 نقاط) خلف نظيره الليبي (6 نقاط)، في وقت يتأهل أبطال المجموعات فقط إلى الدور الحاسم للتصفيات.

وظهر اسم كيروش فجأة بعدما كانت الترشيحات منحصرة بين ثلاثة مدربين هم: أسطورة الكرة المصرية ولاعب الزمالك السابق حسن شحاتة الحائز مع الفراعنة على كأس أمم إفريقيا (2006، 2008، و2010)، واللاعب الدولي السابق ومدرب الاتحاد السكندري حسام حسن، والمستشار الفني الحالي لاتحاد الكرة المصري، البرتغالي فينجادا.

وكشف موقع بطولات المصري، بأن الجهاز الفني للمنتخب سيتكون من ضياء السيد سيكون مدربا عاما، ومحمد شوقي مدربا، وعصام الحضري مدربا لحراس المرمى.

وأوضح: "من المقرر أن يصل القاهرة الجهاز المعاون لكيروش مع بداية الأسبوع المقبل ويضم مساعدا أجنبيًا له ومحللًا للآداء وأخصائيًا للتأهيل، على أن يصل كيروش نهاية الأسبوع المقبل، فيما سيتم استكمال الجهاز الإداري و الطبي و الأجهزة المعاونة خلال الاجتماع المقبل".

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