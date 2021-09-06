رونالدو يمنع والدته من حضور المباريات

المصدر: متابعات - محمد الحتو

كشفت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية بأن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو المنتقل أخيراً من يوفنتوس إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي يمنع والدته من حضور المباريات التي تشهد مشاركته، لأنها تشعر بالتوتر الشديد أثناء مشاهدته حتى أنها تفقد اتزانها وفي إحدى المرات سقطت وكسرت أحد أسنانها، على حد تعبيره.

ونقلت الصحيفة على لسان رونالدو: "قلت لها: اسمعي لم يعد لدي أب الآن، ولا أريد أن أفقد أمي أيضا، لذلك لن تشاهدي مباريات ربع النهائي أو نصف النهائي أو النهائي.. أطلب من الأصدقاء أن يبقوا معها وهي تتجول في المنزل، لقد أغمي عليها مرتين بالفعل في الملعب، إنها تتوتر بشدة".

وأضاف رونالدو "أمي لعبت دور كبير في مسيرتي الكروية وأنا مدين لها.. أمي ركن الأسرة.. وما أملكه اليوم هو بسبب دعمها المستمر لي فقد عملت بجد لتقديم أفضل ما لديها لأطفالها، وخاصة بالنسبة لي، لأنني أصغر أفراد الأسرة، لقد كانت كثيرا ما تمنحي الفرصة".

وأردف: "أتذكر عندما كان عمري 12 عاما، وأخبرتها أنني أريد الذهاب إلى لشبونة للعب مع فريق شباب سبورتينغ، قالت لي: يا بني إذا كان هذا ما تريده حقا، فلن أقطع ساقيك وأوقفك، يمكنك الذهاب، سيكون من الصعب علي أن أتركك، ولكن اذهب، واتبع حلمك".

ويتأهب رونالدو للمشاركة مع مانشستر يونايتد ، ويتوقع أن يظهر رونالدو في المباراة الأولى بالقميص الأحمر أمام نيوكاسل يونايتد، السبت المقبل، على ملعب "أولد ترافورد" ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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