خطأ طبي غيّبه عن الوعي 39 عاماً.. وفاة اللاعب الفرنسي آدم (صور)

المصدر: جوني جبور-دبي

كشفت صحيفة "ميرور" البريطانية، عن وفاة المدافع الدولي الفرنسي السباق جان بيار آدم (73 عاماً)، بعد غيبوبة دامت 39 عاماً، جراء خطأ طبي أثناء جراحة روتينية.

وقالت الصحيفة: "جان بيار آدم، الذي مثل منتخب الفرنسي في 22 مباراة خلال سبعينات القرن الماضي، كان قد دخل في غيبوبة منذ عام 1982، قبل أن يتم اليوم الإعلان عن وفاته في مشفى جامعة نيم".

وأوضحت: "أدام المولود في دكار عام 1948، من أوائل اللاعبين القادمين من غرب القارة الأفريقية الذي مثلوا المنتخب الفرنسي بين عامي 1972 و1976، وأطلق عليه زملائه لقب "الحارس الأسود"، قبل أن يدفع أدام حياته جراء خطأ طبيب التخدير أثناء جراحة روتينية في الركبة، أدت إلى الدخول في غيبوبة ومن ثم إلى وفاته".

وأسدلت الصحيفة تقريرها بالحديث عن الأندية التي لعب لها أدام، من أبرزها نيس، وباريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي الممتاز.

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