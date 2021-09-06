رد فعل غير متوقع من الزمالك بعد توجه الأهلي إلى النائب العام المصري

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

قام نادي الزمالك برد فعل سريع جداً تجاه ما قام به النادي الأهلي حيث أصدر بياناً ساند فيه الإعلاميين المصريين ورفض سياسة الترهيب من وجهة نظره، وذلك بعد ساعات قليلة من بيان الأهلي المصري الذي أكد فيه التوجه للنائب العام المصري لتقديم بلاغ وآخر إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد إعلامي مصري دون أن يذكر الأسم.



وقال بطل الدوري المصري في بيانه: "يعلن ﻧﺎدي اﻟﺰﻣﺎﻟﻚ دﻋﻤﻪ اﻟﻼﻣﺤﺪود ﻟﻠﺴﺎدة الإﻋﻼﻣﻴﻴﻦ اﻟﻤﺤﺘﺮﻣﻴﻦ أﺻﺤﺎب اﻟﺘﻮﺟﻬﺎت والآراء اﻟﻌﺎدلة والمنصفة وﺗﻔﻌﻴﻞ ﻗﺮاراﺗﻪ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺻﺪورﻫﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن بتكليف لجنة اﻟﺮﺻﺪ بالمنظومة الإعلامية اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺗﺸﻜﻴﻠﻬﺎ ﻟﻬﺬا اﻟﻐﺮض ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﻔﺼﻞ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن توطئة ﻻﺗﺨﺎذ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻘﺎنونية اللازمة، وﻳﻨﺒﻪ إلى ﺧﻄﻮرة ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﺮﻫﻴﺐ وﻣﺤﺎوﻻت ﻟﻲ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ وﺗﺤﺮﻳﻔﻬﺎ اﻟﻤﺘﻌﻤﺪ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﺒﻌﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ ﻣﻊ ﻣﻦ ﻳﺨﺎﻟﻔﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺮأي".



وكان النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب قد قرر تكليف المستشار القانوني في النادي بفتح بلاغ ضد أعلامي مصري تعدى على النادي الأهلي من وجهة نظر مجلس إدارة النادي وجمهوره.



وأضاف بيان نادي الزمالك: "ﻛﻤﺎ ﻳﺤﺬر ﻣﻦ ﻣﺤﺎوﻻت ﺗﻜﺮﻳﺲ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻘﻄﺐ الأوﺣﺪ اﻟﺬي ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺑﺎﻟﻀﺮورة إﺛﺎرة اﻟﻔﺘﻦ وﻧﺰﻋﺎت اﻟﺘﻌﺼﺐ واﻟﻘﻀﺎء على ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﺮوح اﻟﺮﻳﺎضية واﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﺸﺮيفة وﻳﺴﺘﻨﻜﺮ اﺗﺨﺎذ ﺑﻌﺾ أﻧﺼﺎف اﻟﻘﻴﺎدات وﺻﻐﺎر اﻟﻤﺴؤﻮﻟﻴﻦ ﻣﻦ اﻓﺘﻌﺎل الأزﻣﺎت واﺳﺘﺜﺎرة اﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮ وسيلة ﻟﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ الإﺧﻔﺎق اﻟﺬي ﻳﺼﻴﺒﻪ، وﻳﻬﻴﺐ ﺑﺠﻤﻴﻊ أﻃﺮاف اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺮﻳﺎضية اﻻرﺗﻘﺎء إلى ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﺴؤﻮﻟﻴﺔ وﻧﻜﺮر على ﻣﺴﺎﻣﻌﻬﻢ (ﻻ ﺗﺜﻘﺒﻮا السفينة ﻓﻜﻠﻨﺎ ﻓﻴﻬﺎ)، وﻧﺪﻋﻮﻫﻢ إلى ﻓﻬﻢ ﻣﺒﺎدراﺗﻨﺎ وﻣﺴﺎﻳﺮﺗﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﺤﻘﻖ وﻳﺤﻔﻆ المصلحة اﻟﻌﺎمة ﻟﻬﺬا اﻟﻮﻃﻦ".



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