تعرف إلى المقابل المادي الذي حصل عليه شيكابالا للظهور مع عمرو أديب

المصدر: سيد مصطفى-دبي

حصل لاعب نادي الزمالك، محمود عبد الرازق الشهير بـ "شيكابالا"، على 20 ألف دولار (نحو 320 ألف جنيه مصري)، للظهور في برنامج الحكاية عبر قناة أم بي سي مصر الذي استضاف اللاعب مساء أمس السبت، وفق ما أكدته مصادر قريبة الصلة من قائد الزمالك.

وأجرى شيكابالا البالغ من العمر 35 عاما أول حوار موسع منذ أن التحق بنادي الزمالك في قطاع الناشئين وعمره 15 عاما، اذ كان اللاعب يعتذر عن الكثير من المناسبات الإعلامية من قبل.

وأكدت المصادر، أن شيكابالا طلب في البداية الحصول على 500 ألف جنيه لإجراء تلك المقابلة، الا أنه تم تخفيض القيمة لتتناسب مع ما حصل عليه لاعب الأهلي السابق وبيراميدز الحالي رمضان صبحي، قبل أن يوافق شيكابالا في النهاية على العرض.

وكانت ردود أفعال واسعة قد صاحبت حلقة شيكابالا مع الإعلامي عمرو أديب، والتي تصدرت منصات التواصل الاجتماعي.

وأثني لاعب الزمالك السابق والإعلامي أحمد حسام "ميدو" على حضور شيكابالا في تلك الحلقة، مشدداً على أن اللاعب استطاع أن يحصل على مزيد من التعاطف بعد أن اتسمت اجابته على أسئلة عمرو اديب بذكاء شديد على حد وصف ميدو.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news