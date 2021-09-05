شركة حراسة خاصة تُرافق شيكابالا خوفا من سرقة درع الدوري المصري

المصدر: سيد مصطفى-دبي

كشف مصدر لـ"الإمارات اليوم" أن شركة حراسة خاصة رافقت درع الدوري المصري لكرة القدم الذي اصطحبه قائد نادي الزمالك محمود عبد الرازق "شيكابالا" أثناء إجراءه حوار عبر قناة "إم بي سي مصر"، مع الإعلامي عمرو أديب، مساء السبت، خشية أن يتعرض الدرع لمحاولة سطو من قبل مُشجعين خصوصاً بعد أن تم التنويه عن إذاعة الحلقة قبلها بـ24 ساعة.

وأكد المصدر لـ "الامارات اليوم" أن إدارة نادي الزمالك نسقت مع مدينة الإنتاج الإعلامي حول تحركات موكب درع الدوري لتفادي حدوث أي مشاكل.

وأوضح: "أنه تم إخطار لاعب الزمالك محمود عبد الرازق باصطحاب اثنين فقط من أصدقاءه أو أقاربه لحضور المقابلة على حد أكثر كإجراء أمني".



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