محمد صلاح يقود منتخب مصر اليوم أمام الغابون.. موعد المباراة بتوقيت الإمارات

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

يخوض منتخب مصر اليوم المباراة الثانية له في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022، أمام الغابون، وهي المباراة التي يتواجد بها النجم المصري وهداف فريق ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، بعد أن غاب عن المباراة الأولى أمام أنغولا التي أقيمت في القاهرة بسبب إجراءات الحجر الصحي في بريطانيا.



ويلعب المنتخب المصري مباراة اليوم عند الساعة 11:00 مساءً بتوقيت الإمارات ويأمل في حصد 3 نقاط جديدة، بعد الفوز الضعيف الذي حققه على أنغولا بهدف دون مقابل وذلك من أجل ضمان صدارة المجموعة السادسة والتي يتقاسم صدارتها مع المنتخب الليبي برصيد 3 نقاط قبل انطلاق مباريات اليوم.



يغيب عن المباراة لاعب أرسنال الإنجليزي محمد النني، للإصابة التي تعرض لها مع فريقه بينما يقود محمد صلاح التشكيل المتوقع لمصر في مباراة اليوم والذي من المتوقع أن يكون على النحو التالي.



تشكيل منتخب مصر

محمد الشناوي

محمد عبد الشافي- محمود الونش – أحمد حجازي – أحمد توفيق

عمرو السولية- حمدي فتحي – محمد أفشه

أحمد سيد (زيزو)- أحمد حسن (كوكا)- محمد صلاح









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