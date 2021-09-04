عودة نوير لحراسة عرين ألمانيا

المصدر: برلين ■ أ.ف.ب

سيعود الحارس الألماني مانويل نوير، للدفاع عن عرين منتخب بلاده، الذي يستقبل في استحقاقه المقبل في التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال 2022، أرمينيا، غداً، عقب غيابه للإصابة عن مباراة «مانشافات» أمام ليشتنشتاين، ضمن منافسات الجولة الرابعة من المجموعة العاشرة. وستكون المواجهة أمام أرمينيا في الجولة الخامسة المباراة الأولى للمدرب الجديد هانزي فليك في عقر داره، بعدما استهل مهامه الفنية خلفاً ليواكيم لوف، خارج حدود بلاده، في مباراة انتهت بالفوز على ليشتنشتاين بهدفين نظيفين.

ومنح المدرب فليك شارة القيادة للاعب بايرن ميونيخ، يوزوا كيميش، فيما دفع بحارس مرمى أرسنال برند لينو، في ظل غياب العملاق نوير، بسبب الإصابة، وافتقد جهود توماس مولر المصاب أيضاً.

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