    العد التنازلي لإكسبو دبي 2020

    فيديو صادم يثير الرعب في الأرجنتين والعالم.. مدافع يضرب ميسي

    المصدر:
    • متابعات - محمد الحتو
    التاريخ:

    نجا قائد المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي من تدخل عنيف في كرة حاول خلالها مدافع منتخب فنزويلا أدريان مارتينيز تخليص الكرة من أمام "البرغوث" بشكل صادم، ولولا ذكاء ميسي في تجنب الالتحام الكامل لتعرض إلى إصابة قد تبعده عن الملاعب لفترة طويلة.

    وعلى الرغم من فوز الأرجنتين على مضيفتها فنزويلا 3-1 في تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى مونديال 2022، إلا أنها كادت أن تخرج بخسارة كبيرة بإصابة مروعة لميسي في الدقيقة (29) خصوصاً أن مدافع فنزويلا هاجم ساق النجم الأرجنتيني مباشرة الأمر الذي اعتبره الحكم تهوراً وتقصداً لإصابة الخصم فأشهر البطاقة الحمراء في وجهه على الفور في الدقيقة 32.

     

    واستكمل ميسي المباراة وخرج "التانغو" بفوز جديد عزز من تقدمه نحو التأهل لمونديال 2022.

     

    طباعة
    أعلى