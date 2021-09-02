رسمياً.. سحب بطولة كأس آسيا لكرة اليد من إيران ومنحها للسعودية

المصدر: جوني جبور-دبي

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة اليد، عن منح الثقة إلى السعودية، لاستضافة البطولة الآسيوية الـ 20 لمنتخبات كرة اليد للرجال، والمؤهلة إلى كأس العالم في بولندا والدنمارك 2023.

وجاء ذلك عقب اجتماع اللجنة التنفيذية في الاتحاد الآسيوي لكرة اليد، الذي أفرز في قراراته سحب استضافة البطولة من إيران، ومنح حق الاستضافة إلى السعودية، على أن تقام النسخة الـ 20 خلال الفترة من 18 وحتى 31 يناير 2022.

وتطمح منتخبات القارة من بوابة السعودية إلى انتزاع البطاقات الخمسة المخصصة لقارة آسيا، والتأهل إلى كأس العالم بولندا والدنمارك 2023، ومن ضمنها منتخب الإمارات، الذي يدشن الأسبوع المقبل مراحل الإعداد للاستحقاق القاري بطموح تكرار إنجاز 2015 وبلوغ المونديال.

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