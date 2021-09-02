عمالقة رفع الأثقال يحركون أكبر وأثقل طائرة شحن في العالم (فيديو)

المصدر: متابعات - محمد الحتو

تمكنت مجموعة من أبطال رفع الأثقال في أوكرانيا من تحقيق رقم قياسي عالمي جديد ، بسحب أكبر وأثقل طائرة شحن في العالم، وتحريكها على طول المدرج في غضون دقيقة واحدة و13 ثانية.

وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي صوراً للفريق المكون من مجموعتين تضم كل منهما أربعة أفراد، في تحريك طائرة الشحن العملاقة من نوع "أنتونوف An-225 Mriya"، في مدرج مطار هوستوميل في ضواحي العاصمة كييف.

ونشر موقع قناة "سكاي نيوز عربية" فيديو للرياضيين الأقوياء وذكر بأنهم حققوا رقماً قياسياً محلياً كأقل مجموعة من الرجال الذين يتمكنون من تحريك طائرة من هذا النوع.

من جهته، أفاد موقع "أخبار سعادة" بأن "طائرة الشحن "An-225 Mriya" هي الوحيدة من نوعها المستخدمة اليوم في عمليات الشحن الجوي، بقدرة حمولة تبلغ 250 طناً، ومسافة سفر تصل إلى 4000 كيلومتر".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news