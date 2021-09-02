عمرها 100 سنة.. عجوز تدخل التاريخ من أوسع الأبواب (فيديو)

المصدر: متابعات - محمد الحتو

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للعجوز الأميركية إديث مورواي تراينا ظهرت خلاله بملابس رياضية مخصصة لرباعات رفع الأثقال، وقد حملت بعيد ميلادها ال 100 أثقالًا وصلت إلى 68 كلغم وسط دهشة الحضور، لتدخل التاريخ من أوسع الأبواب.

وقال موقع جينيس للأرقام القياسية إن "إديث مورواي دخلت الموسوعة بعدما أصبحت أكبر رباعة في العالم"، وأضاف "المُعلمة السابقة أبهرت الجمهور والحكام، برفعها أثقالًا تراوحت بين 40 و150 رطلًا (18 إلى 68 كلغم)، برشاقة مُنقطعة النظير".

الأمريكية إديث مورواي دخلت موسوعة جينيس كأكبر رافعة أثقال في العالم بعد أن حملت ما يزيد عن 150 رطلًا وهي تبلغ من العمر 98 عامًا! 🤯👏 pic.twitter.com/R15bMmBc93 — 90+ (@90PlusKora) August 18, 2021

وتقول العجوز الأميركية: "بصفتي فنانة، كان التصفيق دائمًا جزءًا مهمًا جدًا من استمتاعي، ما دمت أستطيع الحصول على قليل منه، وكنت أشعر بسعادة أكبر في كل مرة أنال فيها مزيدًا ومزيدًا من التصفيق.. بمجرد أن اكتشف الناس عمري، وأنني كنت أفعل كل هذه الأشياء حرصوا على مُتابعتي بنحو أكبر، والانتباه إليّ أكثر".

منحت موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية لقب أكبر رافعة أثقال تنافسية في العالم إلى سيدة معمرة تدعى، إديث مورواي ترينا، بعد احتفالها الأحد قبل الماضي بعيد ميلادها الـ 100. وإديث مورواي ترينا مولودة في حي برونكس بمدينة نيويورك الأمريكية، لأم أيرلندية وأب من لاتفيا.#أخبار_سعادة pic.twitter.com/TI0KRiMRhG — أخبار سعادة - SaadaahNews (@SaadaahNews) August 16, 2021

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