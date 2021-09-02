    العد التنازلي لإكسبو دبي 2020

    برشلونة يمنح الرقم 10 الذي حمله ميسي للصاعد فاتي

    المصدر:
    • مدريد ■ أ.ف.ب
    التاريخ:

    قرر برشلونة الإسباني لكرة القدم منح الرقم 10 الذي كان يرتديه أسطورة الفريق الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى النجم الصاعد ابن الـ18 عاماً، أنسو فاتي، بحسب ما أعلن النادي الكاتالوني على مواقع التواصل الاجتماعي، أمس.

    وظهر فاتي الذي مازال في فترة تعافٍ من كسر الغضروف المفصلي للركبة اليسرى تعرض له قبل عام تقريباً في نوفمبر 2020، في شريط مصور بثه برشلونة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث شوهد وهو يلوح ثم يرتدي قميصاً يحمل الرقم 10 الذي اشتهر به «البرغوث» الصغير خلال مسيرته في إسبانيا.

    وسبق أن ارتدى القميص رقم 10 أساطير كرة قدم قبل ميسي أمثال البرازيليين رونالدينيو وريفالدو وروماريو.

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