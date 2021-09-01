تعرف إلى موعد مباراة سورية وإيران في تصفيات كأس العالم

المصدر: جوني جبور-دبي

يبحث المنتخب السوري بقيادة مدربه نزار محروس، عن البداية الموفقة في أولى مبارياته بالمرحلة الحاسمة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022، حين يواجه في الثامنة من مساء غد الخميس بتوقيت الإمارات (السابعة بتوقيت سورية)، نظيره المنتخب الإيراني، في لقاء يقام على استاد "آزادي" في العاصمة طهران.

ويعاني المنتخب السوري، غيابات مؤثرة للإصابة، من أبرزها الهداف عمر السومة الذي تعرض منتصف لشهر الجاري لتمزق عضلي خلال مشاركته مع فريقه أهلي جدة السعودي في لقاء مع الحزم لحساب الدوري السعودي للمحترفين.

واقتصر مراحل إعداد المنتخب السوري للقاء إيران، على معسكر داخلي، وأخر خارجي في قطر، تخلله خوض تجربة ودية امام الجزائر، انتهت بخسارة "نسور قاسيون" بهدفين مقابل هدف وحيد.

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