نجم الأهلي يرحل إلى تركيا لمدة عام

المصدر: متابعة - الإمارات اليوم

أعلن النادي الأهلي المصري لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، إعارة الكونغولي والتر بواليا مهاجم الفريق إلى مالطية سبور التركي لمدة عام بنية البيع النهائي.

وقال أمير توفيق مدير التعاقدات والتسويق بالأهلي المصري في تصريحات للموقع الرسمي لناديه اليوم إنه تم إعارة بواليا إلى نادي مالطية سبور التركي لمدة عام بنية البيع.

وأضاف: "قمنا بإنهاء كل الإجراءات المالية والإدارية بعد الرجوع لمحمود الخطيب، رئيس النادي، بما يحفظ حقوق الأهلي في كل الاتجاهات".

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