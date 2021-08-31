ريال مدريد يتعاقد مع الفرنسي كامافينجا بـ30 مليون يورو

المصدر: متابعة - الإمارات اليوم

أعلن ريال مدريد المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم الثلاثاء ضم لاعب الوسط إدواردو كامافينجا بعقد لست سنوات من ستاد رين الفرنسي.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن قيمة صفقة ضم اللاعب الفرنسي الدولي البالغ من العمر 18 عاما في حدود 30 مليون يورو (35.41 مليون دولار).

وقال ريال مدريد في بيان "توصل ريال مدريد وستاد رين لاتفاق بشأن انتقال إدواردو كامافينجا، الذي ينضم للنادي بعقد لست سنوات حتى 30 يونيو 2027".

وولد كامافينجا في مخيم للاجئين بأنجولا لأبوين من الكونجو، وهاجرت عائلته إلى فرنسا. وتدرج في صفوف الناشئين في نادي ستاد رين وشارك في مباراته الأولى مع الفريق الأول بالدوري الفرنسي وعمره 16 عاما وأربعة أشهر و27 يوما.

وفي 2020 أصبح كامافينجا أصغر لاعب يمثل فرنسا منذ 1917 وعمره 17 عاما وتسعة أشهر و29 يوما.

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