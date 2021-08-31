تعرف إلى توقيت مباراة مصر وانغولا في تصفيات كأس العالم

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

يستهل منتخب مصر مشواره في التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى مونديال 2022، بلقاء نظيره منتخب انغولا غدا (الأربعاء) الساعة 23.00 بتوقيت الامارات على ملعب الدفاع الجوي في القاهرة.

وفيما يلي مواعيد المباريات في تصفيات افريقيا (توقيت الامارات):

الأربعاء 1 سبتمبر

مصر - انغولا 23:00

مالي - رواندا 23:00

ليبيا - الغابون 23:00

السنغال - توغو 20:00

غينيا بيساو - غينيا 20:00

جمهورية افريقيا الوسطى - الرأس الاخضر 16:00

الخميس 2 سبتمبر

المغرب - السودان 23:00

الجزائر - جيبوتي 23:00

جمهورية الكونغو الديمقراطية - تنزانيا 18:00

النيجر - بوركينا 20:00

مدغشقر - بنين 20:00

كينيا - اوغندا 17:00

نميبيا - الكونغو 20:00



الجمعة 3 سبتمبر

موريتانيا - زامبيا 20:00

تونس - غينيا الاستوائية 23:00

نيجيريا - ليبيريا 20:00

الموزمبيق - ساحل العاج 17:00

الكاميرون - مالاوي 23:00

زيمبابواي - جنوب افريقيا 17:00

غانا - اثيوبيا 23:00

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