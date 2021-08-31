حكم يتعامل بذكاء مع لاعب خطف البطاقة الصفراء ورفض إعادتها (فيديو)

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

رفض لاعب فريق غريميو البرازيلي إعادة البطاقة الصفراء للحكم لاعتراضه على القرار الذي اتخذ لصالح فريقه في مباراة جمعت غريميو مع ضيفه كورينثيانز باوليستا، وانتهت بفوز الفريق الضيف بهدف دون مقابل في مباراة ضمن منافسات الجولة الـ18 من الدوري البرازيلي لكرة القدم.

وتفصيلاً شهدت المباراة التي جمعت الفريقين حالة تحكيمية مثيرة للجدل في الدقيقة قبل الأخيرة من الزمن الأصلي للقاء، وأثناء تأخر صاحب الأرض في النتيجة، حيث تعرض دييغو دي سوزا اندراد مهاجم فريق غريميو لعرقلة من قبل حارس مرمى الخصم خارج منطقة الجزاء، وطالب المهاجم بإشهار البطاقة الحمراء في وجه حارس المرمى، لكن الحكم اكتفى بالبطاقة الصفراء.

ولم يجد اللاعب طريقة للاعتراض على القرار سوى سحب "سرقة" البطاقة الصفراء من يد الحكم احتجاجا على قراره، ورفض إعادتها له، وبعد فترة من المحاولات الحكم فاجأه بإخراج بطاقة صفراء أخرى من جيبه.

وانتهت المباراة بهدف دون مقابل لفريق كورينثيانز باوليستا، ليرفع رصيده بعد هذا الفوز إلى 27 نقطة، وتقدم إلى المركز السادس في جدول ترتيب الدوري، بينما توقف رصيد غريميو بعد هذه الهزيمة عند 16 نقطة ويتواجد في المركز الثامن عشر على سلم ترتيب الدوري.

''DEVOLVE O MEU CARTÃO''

''PODE FICAR QUE EU TENHO OUTRO'''



Diego Souza pegou o cartão amarelo, reclamou muito e não quis devolver para o árbitro Ricardo Marques Ribeiro!



Cena curiosa na vitória do Corinthians por 1 a 0 sobre o Grêmio pic.twitter.com/UtvoZcV0U2 — ge (@geglobo) August 29, 2021

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news