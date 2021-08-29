تعرف إلى رأي مورينيو في صفقة انتقال رونالدو إلى مانشستر يونايتد

المصدر: متابعات - محمد الحتو

كشف المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو عن رأيه في عودة اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى مانشستر يونايتد مقابل 15 مليون جنيه إسترليني.

وقال مورينيو في تصريحات نقلتها "لاغازيتا ديللو سبورت": "إنه أمر منطقي، إذا كان يوفنتوس سعيدًا، وإذا كان رونالدو سعيدًا ومانشستر يونايتد سعيدًا، فهذه صفقة مثالية".

وأضاف: "ليست هناك حاجة للحديث عن رونالدو، لقد كتب التاريخ على مدار العشرين عامًا الماضية، ليس لدي أي شيء للتعليق عليه”.

وكان مورينيو قد بعث رسالة إلى رونالدو مازحه فيها قائلاً: "أنصحه بضرورة الرحيل عن الدوري الإيطالي"، في إشارة إلى أن المدرب البرتغالي "السبيشال وان" قادم بقوة في "الكالتشيو" بعدما تعاقد معه نادي روما بداية من الموسم الحالي.

وكان مورينيو يرى في رونالدو أبرز خصومه الذين سيسببون له المتاعب في مشواره مع روما ولكنه الآن أصبح مطمئناً لزوال أكبر عقبة أمام طموحه باستعادة لقب الدوري الإيطالي لروما والغائب عن خزائن "الذئاب" منذ أكثر من 21 سنة.

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