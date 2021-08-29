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    ميسي يسجل ظهوره الأول مع سان جيرمان أمام ريمس اليوم

    المصدر:
    • باريس ■ د.ب.أ
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    كشف الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان، عن إمكانية تسجيل مواطنه ليونيل ميسي ظهوره الأول بقميص الفريق، من خلال المواجهة أمام ريمس اليوم الأحد بالدوري الفرنسي.

    وانضم ميسي إلى سان جيرمان في وقت سابق من الشهر الجاري في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع برشلونة الإسباني.

    ولم يشارك ميسي في المباراة الماضية أمام بريست رغم ظهوره في تدريبات الفريق، كما غاب النجم البرازيلي نيمار عن تلك المواجهة.

    وقال بوتشيتينو «لاعب مثله بكل تأكيد سيلعب دوراً محورياً في الدوري الفرنسي، بصرف النظر عن السمات المختلفة للدوري الفرنسي مقارنة بالدوريين الإنجليزي والإسباني، لأننا نتحدث عن واحد من أفضل لاعبي العالم إن لم يكن أفضلهم».

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