كريستيانو رونالدو يواجه محمد صلاح.. موعد اللقاء المنتظر بالدوري الإنجليزي

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

ينتظر جمهور الدوري الإنجليزي مواجهة من العيار الثقيل بين نجمين كبيرين، هما البرتغالي كريستيانو رونالدو، المنتقل حديثاً إلى مانشستر يونايتد، والنجم المصري محمد صلاح هداف فريق ليفربول في المواسم الأربعة الأخيرة، ويلتقي اللاعبين في مواجهة منتظرة ستجمع ليفربول مع المان يونايتيد، في ذهاب الدوري الإنجليزي بأكتوبر المقبل.

ويلتقي ليفربول ومانشستر يونايتد في ملعب الأولد ترافورد في الدور الأول يوم 24 أكتوبر، عند الساعة 7:30 مساءً بتوقيت الإمارات، بينما يلتقي الفريقان في الدور الثاني يوم 22 مارس، في ملعب الأنفيلد، بليفربول عند الساعة 7 مساءً بتوقيت الإمارات.



وكان مدرب ليفربول قد قلل من أهمية تعاقد مانشستر يونايتد مع اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، وذلك خلال مؤتمر صحافي أمس الجمعة حيث قال إن التعاقد مع لاعبين مثل كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس السابق يعتبر من الحلول الفورية والسريعة وليس من أجل المستقبل.



وينتظر أن يشهد الموسم الحالي صراع على صراع الهدافين بالدوري الإنجليزي مع عودة "الدون" إلى البطولة الإنجليزية بعد غياب 12 عاماً.

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