ضربة لجمهور الأهلي.. "نادي القرن" محروم من 4 لاعبين أمام الرجاء المغربي

المصدر: جوني جبور-دبي

كشف "راديو أون تايم سبورت" أن الأهلي المصري سيفقد خدمات 4 من لاعبيه أمام الرجاء المغربي، في اللقاء المرتقب الذي يجمع الناديين في 24 سبتمبر المقبل، لحساب كأس السوبر الإفريقي.

وقال الإعلامي أحمد شوبير في برنامجه الإذاعي أن: "نادي القرن (الأهلي) لم يتمكن من الاستعانة بصفقاته الجديدة في مباراة كأس السوبر المقبلة في قطر، وهم لويس ميكيونسي، وكريم فؤاد، وحسام حسن، وأخرهم بيرسي تاو المنضم حديثاً للأهلي".

وأوضح نجم الأهلي والمنتخب المصري السابق، أحمد شوبير، أن: "إغلاق القيد للاتحاد الإفريقي "كاف" حرم كل من الرجاء والأهلي من مشاركة اللاعبين الذين تعاقدوا معهم خلال الصيف الجاري".

ويبحث الأهلي إلى مصالحة جماهيره، عقب خسارته الثلاثاء الماضي لقب الدوري المصري الممتاز لصالح غريمه التقليدي الزمالك، إذ يأمل "المارد الأحمر" في التعويض من خلال الاحتفاظ بلقبه للعام الماضي بكأس السوبر الأفريقية، وإضافة النجمة الثامنة في البطولة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news