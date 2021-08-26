محمد صلاح في قائمة منتخب مصر رغم رفض ليفربول

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم قائمة المنتخب المصري استعداداً لخوض مباراتي أنغولا والغابون في تصفيات كأس العالم 2022، وشملت القائمة كلاً من محمد صلاح ومحمد النني، المحترفين في الدوري الإنجليزي على الرغم من خطاب الرفض الذي تلقاه الاتحاد المصري من النادي الإنجليزي.

وأكد الاتحاد المصري لكرة القدم عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن القائمة شملت محمد صلاح ومحمد النني المحترفين في إنجلترا تحسبا لنجاح مساعي ضمهما في ظل الإجراءات الاحترازية المفروضة في إنجلترا.

ويستضيف الفراعنة منتخب أنغولا في الأول من سبتمبر المقبل في الجولة الأولى، قبل أن يحل ضيفا على الغابون في الجولة الثانية يوم الخامس منه، وشهدت القائمة عودة الثنائي المخضرم عبدالله السعيد صانع ألعاب بيراميدز ومحمد عبدالشافي ظهير الزمالك بعد غياب، كما تواجد رباعي المنتخب الأولمبي، رمضان صبحي وأحمد أبو الفتوح وأكرم توفيق وصلاح محسن، في القائمة، ومن المقرر أن ينطلق معسكر الفريق يوم السبت المقبل 28 أغسطس الحالي.

وضمت قائمة المنتخب المصري

- حراسة المرمى: محمد الشناوي والهاني سليمان ومحمد أبو جبل.

- الدفاع: أكرم توفيق وباهر المحمدي وعمر جابر وأيمن اشرف ومحمد عبد الشافي وأحمد أبو الفتوح وأحمد حجازي ومحمود حمدي "الونش" وعلي جبر.

- الوسط: طارق حامد وعمرو السولية وحمدي فتحي وحسين الشحات وأحمد سيد "زيزو" ومصطفي فتحي ورمضان صبحي وعبد الله السعيد ومحمد مجدي "أفشة" ومحمد النني.

- الهجوم: صلاح محسن ومحمد شريف ومصطفي محمد وأحمد حسن "كوكا" ومحمد صلاح.

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