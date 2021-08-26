رونالدو "الاحتياطي" يتفاوض مع نادي واحد فقط للتخلص من يوفنتوس

المصدر: متابعات - محمد الحتو

ذكرت شبكة "سكاي سبورت إيطاليا" أن مانشستر سيتي الإنجليزي النادي الوحيد الذي يتفاوض مع البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي (5 كرات ذهبية) لضمه هذا الموسم قبل غلق الانتقالات الصيفية.

وقالت إن رونالدو (36 عاماً) أقرب للانتقال إلى مانشستر سيتي من باريس سان جيرمان الفرنسي الذي كان قد صدم العالم بصفقات نوعية أبرزها ضم الأرجنتيني ليونيل ميسي والإسباني سيرجيو راموس.

وأوضحت "سكاي سبورت إيطاليا" أن المفاوضات بين وكيل أعمال اللاعب خورخي مينديز وإدارة مانشستر سيتي جارية بالفعل، لكن قرب انتهاء فترة الانتقالات الصيفية تصعب من المهمة نسبياً.

ويبدو أن دور رونالدو في يوفنتوس انتهى، وعزز تلك الأنباء جلوس النجم البرتغالي احتياطيا في المباراة أمام أودينيزي (2-2)، الأحد الماضي، في الجولة الافتتاحية للدوري الإيطالي، إذ أن هناك رغبة من مدرب يوفنتوس ماسيميليانو أليغري بالتخلص من عبء وجود رونالدو خصوصاً أن العلاقة بين الطرفين ليست قوية.

وفضل أليغري "العائد لتدريب اليوفي في ولاية ثانية" الإبقاء على رونالدو على مقاعد الاحتياط وأشرك الإسباني ألفارو موراتا منذ الدقيقة الأولى إلى جانب باولو ديبالا وخوان كوادرادو في المقدمة بالرسم التكتيكي 4-3-3، في وقت كشفت "سكاي نيوز إيطالية" بأن رونالدو هو من طلب الجلوس احتياطيا أمام أودينيزي، لأنه يأمل في إيجاد حل خلال الأيام المقبلة للرحيل، على حد تعبيرها.

وكانت تقارير أوروبية من صحف "ديلي ميل" البريطانية و"ماركا" الإسبانية، و"لاغازيتا" الإيطالية قد كشفت عن عروض تلقاها رونالدو من توتنهام الإنجليزي، وسان جيرمان الفرنسي، إلا أن النجم البرتغالي وبحسب "سكاي سبورت إيطاليا" أقرب إلى مانشستر سيتي في حال رحيله عن يوفنتوس الموسم الحالي.

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