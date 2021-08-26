قرعة دوري أبطال أوروبا تسحب اليوم

المصدر: باريس ■ أ.ف.ب

من بين كثيرين، سيعرف نجوم فريق باريس سان جرمان الفرنسي خطة رحلاتهم لمرحلة المجموعات من دوري أبطال أوروبا اليوم، نقطة الانطلاق في مسعاهم إلى لقب أول في تاريخهم، مدججين بسلاحهم الجديد: الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وبحسب لوائح القرعة التي ستُجرى مساء الخميس، فإن ميسي، قد ضمن تجنّب فريقه السابق برشلونة، إذ إنهما يقبعان في الوعاء الثاني نفسه، على غرار غريمه التقليدي البرتغالي كريستيانو رونالدو مع يوفنتوس.

وفي الوعاء نفسه، ريال مدريد وإشبيلية، ومانشستر يونايتد وليفربول، وبوروسيا دورتموند.

أما الوعاء الأول، فيضمّ كلّاً من: تشلسي، فياريال، وأبطال الدوريات مانشستر سيتي، أتلتيكو مدريد، إنتر، بايرن ميونيخ، سبورتينغ، وليل.

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