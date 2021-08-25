طباخ يقدم تكريم لميسي "أفضل من نادي برشلونة" (فيديو)

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

نشرت صحيفة أرجنتينية ملعب جديد بإسم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قام بتشييده "طاه" في الأرجنتين وأحد المعجبين باللاعب وما يقدمه لكرة القدم، وذلك في مدينة ميندوزا، على بعد ألف كيلومتر من مدينة روساريو مسقط رأس اللاعب الأرجنتيني.

وقال الرجل الذي شيد الملعب في تصريحات لصحيفة أرجنتينية: "أردت الإشادة بذكرى شخص منحنا الكثير من السعادة، إنه جزء من التاريخ، ليس فقط في كرة القدم، ولكن في الفن، لقد كان تكريما بسيطا، والأمر كان سريا، لكن ابنتي نجحت في جعله ينتشر حول العالم".

ويقع الملعب الصغير بين الجبال، مع مناظر خلابة على جبال الإنديز، بعيدا عن الأضواء، وحتى الآن لم يعرف بعد ما إذا كانت الصور قد وصلت إلى ليونيل ميسي.

وقامت بنشر صور الملعب ماكا، ابنة فرانشيسكو خافيير غوارديولا، وهو طاه، صورا على وسائل التواصل الاجتماعي للملعب، وكتبت على حسسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "بنى والدي لنفسه ملعبا وسط الجبال، وأطلق عليه استاد ليونيل ميسي".

ووجهت ابنه خافيير حديثها إلى الإسباني إيباي يانوس أحد مشاهير الإنترنت في "تغريدتها"، وقالت له :" "أريدك أن تراه من فضلك، إنه حلم والدي، أعتقد أنه تكريم أفضل من الذي قدمه له برشلونة

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