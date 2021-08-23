سموحة يتفاوض مع الزمالك لضمّ كريم بامبو

المصدر: القاهرة ■ د.ب.أ

أكّد رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، محمد فرج عامر، أن فريقه دخل في مفاوضات جادة مع الزمالك لضم كريم بامبو في فترة الانتقالات الصيفية الحالية من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم. وقال فرج عامر في تصريحات لإذاعة الشباب والرياضة المصرية أمس: «كريم بامبو لاعب كبير ويملك إمكانات فنية عالية، وهناك حالياً مفاوضات وحديث معه للانضمام إلى صفوف سموحة في الموسم المقبل، وسيكون صفقة مميزة لنا، خصوصاً بعد رحيل مصطفى فتحي وعودته للزمالك». وأضاف: «نسعى لتوفير كل طلبات أحمد سامي المدير الفني فى الموسم المقبل، ونرغب في الوجود في المربع الذهبي». وأوضح: «تقدمنا بشكوى إلى اتحاد الكرة المصري بسبب حرمان سموحة من المشاركة في كأس الكونفيدرالية، رغم وجودنا في المركز الثالث حالياً بجدول ترتيب الدوري المصري».

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