ماني يقترب من محمد صلاح.. صراع الهدافين الأفارقة بالدوري الإنجليزي يشتعل

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

اقترب لاعب ليفربول السنغالي ساديو ماني، من هداف الفريق المصري محمد صلاح، في قائمة هدافي اللاعبين الأفارقة في الدوري الإنجليزي، بعدما أحرز هدف في مرمى بيرنلي أمس السبت، في الجولة الثانية من البطولة والتي انتهت بفوز الريدز بهدفين دون مقابل، حيث صعد اللاعب السنغالي إلى المركز الرابع وأصبح يبتعد عن محمد صلاح بفارق هدفين فقط.



يذكر أن القائمة الإفريقية يتصدرها النجم الإيفواري ديديه دروغبا، برصيد 104 أهداف، ويليه المصري محمد صلاح (98 هدفا)، ثم التوغولي إيمانويل أديبايور (97 هدفا)، وجاء ساديو ماني، بعد هدفه يوم السبت في المركز الرابع برصيد 96 هدف.



وكان النجم السنغالي قد سجل الهدف الثاني في المباراة، ليساهم في فوز ليفربول على بيرنلي بهدفين دون رد، ليفض اللاعب السنغالي الشراكة مع النيجيري ياكوبو (95 هدفا)، الذي تراجع للمركز الخامس برصيد 95 هدف.



وسيكون النجم المصري محمد صلاح وزميله ساديو ماني، على موعد مع صدارة هدافي اللاعبين الأفارقة في الدوري الإنجليزي، طبقاً لما يقدماه من مستوى تهديفي، حيث أن لازال الموسم أمامهما، وسيخوضان عدة مباريات في الدوري الإنجليزي مع فريقهما، بينما اعتزل دروغبا كرة القدم.



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