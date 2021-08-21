بنزيمة يمدد تعاقده مع ريال مدريد حتى 2023

المصدر: مدريد ■ رويترز

أكد ريال مدريد المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، أمس، تمديد تعاقده مع مهاجمه الفرنسي الدولي المخضرم كريم بنزيمة ليستمر الارتباط بين الطرفين حتى 2023. وكان بنزيمة انضم إلى النادي الملكي في 2009 وشارك معه في 560 مباراة في جميع المنافسات، وهو صاحب المركز الخامس في قائمة هدافي النادي على مر العصور برصيد 281 هدفاً.

وخلال هذه الفترة توج بنزيمة مع ريال بلقب دوري أبطال أوروبا أربع مرات، وبلقب الدوري الإسباني ثلاث مرات.

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