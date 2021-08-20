إصابة أسطورة مانشستر يونايتد بمرض الخرف المختلط

المصدر: لندن ■ د.ب.أ

كشف أسطورة منتخب أسكتلندا ونادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، دينيس لو، عن إصابته بمرض الخرف المختلط. وبدأ لو، المولود في ابردين، مسيرته الكروية عبر نادي هيدرسفيلد، ثم لعب في صفوف مانشستر سيتي وتورينو الإيطالي، قبل أن ينتقل إلى مانشستر يونايتد في 1962. وسجل لو 237 هدفاً خلال 404 مباريات مع مانشستر يونايتد، لكن اللاعب السابق الملقب بـ«الملك» أسدل بعدها الستار على مسيرته الكروية، علماً بأنه يشترك في لقب الهداف التاريخي لمنتخب أسكتلندا برصيد 30 هدفاً. وقال لو (81 عاماً) في بيان أمس: «وصلت مرحلة أرغب خلالها أن أكون متفتحاً بشأن حالتي».

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